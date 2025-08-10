Panamá y EE.UU. continúan con el desarrollo de ejercicios conjuntos

3 minutos

Ciudad de Panamá, 10 ago (EFE).- Fuerzas especiales de Panamá y Estados Unidos continúan con el desarrollo de ejercicios conjuntos «para contrarrestar amenazas nacionales y transnacionales, así como reforzar la seguridad y defensa del Canal» interoceánico, que involucran la llegada al país centroamericano de aeronaves de transporte táctico, informó este domingo el Gobierno panameño.

El Ministerio de Seguridad Pública precisó que este domingo llegó a Panamá una aeronave modelo C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos transportando equipos y pertrechos destinados a un programa de entrenamientos conjuntos entre personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Fronteras (senafront) e Infantes de Marina estadounidenses.

Detalló que en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia caribeña de Colón, se desarrollará un plan piloto de habilidades tácticas y técnicas de supervivencia en selva, con la participación de instructores y alumnos de ambos países.

Asimismo, entre el 13 y el 23 de agosto llegarán tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo estadounidense para sumarse a las actividades de entrenamiento, «las cuales se llevarán a cabo con estricto respeto a la soberanía nacional».

El subcomisionado Mayco Palacios, director Nacional de Operaciones Aeronavales, dijo que el ejercicio contará con 44 infantes de marina estadounidenses y 40 agentes de los estamentos de seguridad pública de Panamá.

«Este entrenamiento de supervivencia en selva forma parte de nuestra estrategia de seguridad, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y tácticas de las unidades de la fuerza pública para contrarrestar amenazas nacionales y transnacionales, así como reforzar la seguridad y defensa del Canal de Panamá», afirmó Palacios.

A mediados de julio pasado más de un centenar de fuerzas especiales de Panamá y Estados Unidos desarrollaron el ejercicio Panamax Alfa 2025 – Fase 1, que se realiza cada año con la participación de agentes especiales de las fuerzas policiales panameñas y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de Estados Unidos.

Entonces, el subcomisionado Palacio aclaró que esa primera fase estaba destinada a «entrenar y capacitar» a los agentes panameños de cara a la «fase 2 del ejercicio Panamax, que es la de ejecución como tal, que se va a realizar en septiembre» próximo.

Los ejercicios conjuntos de EE.UU. y Panamá, que carece de Ejército desde 1990 y tras la invasión estadounidense de 1989, son frecuentes.

EE.UU. construyó y operó el Canal durante más de 80 años hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999 en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía de 82 kilómetros, que une al Atlántico y el Pacífico, se rige por el Tratado de Neutralidad que está en vigor desde 1979 y que establece la total soberanía panameña sobre la vía. EFE

gf/cpy