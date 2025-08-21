Paneles solares en el espacio podrían reducir la necesidad de renovables en Europa

Redacción Ciencia, 21 ago (EFE).- La instalación de paneles solares en el espacio, una tecnología cuya viabilidad aún se está estudiando, podría reducir en el 80 % la necesidad de energía eólica y solar terrestre en Europa, ayudando a lograr el objetivo de neutralidad climática para 2050.

Una investigación basada en modelos y que publica Joule estima, además, que para 2050, la energía solar espacial podría reducir los costes totales del sistema eléctrico europeo entre un 7 y un 15 %.

Estas cifras dependen del rápido desarrollo de dos tecnologías diseñadas por la NASA para cumplir el objetivo de Europa de alcanzar la neutralidad climática.

Los paneles solares espaciales funcionarían de manera muy similar a los satélites de comunicaciones. Orbitarían la Tierra, girando para captar de manera óptima los rayos solares, y esa energía se transmitiría a estaciones receptoras en nuestro planeta en forma de microondas, que luego podrían convertirse en electricidad.

La investigación dirigida por el King’s College de Londres reconoce que se necesitan muchos avances tecnológicos antes de que se pueda implementar la energía solar espacial.

El equipo estudió dos diseños de energía espacial de la NASA. El primero es un sistema llamado enjambre innovador de heliostato, que está en sus primera fases de desarrollo y tiene un mayor potencial para capturar energía solar de forma continua, explica la revista.

El segundo, denominado matriz planar madura, es un sistema más sencillo y más cerca de estar tecnológicamente listo, pero solo puede capturar energía solar alrededor del 60 % del tiempo, aunque es un gran avance con respecto a la eficiencia del 15 % al 30 % de los paneles solares terrestres estándar.

Los investigadores compararon escenarios con y sin energía solar espacial para comprobar si la tecnología podía complementar o superar a otras fuentes de energía renovable en Europa.

Como conclusión, el equipo recomendó una estrategia de “desarrollo coordinada que combine y aproveche ambas tecnologías para lograr un mejor rendimiento», dijo Wei He, autor principal del artículo.

Al centrarse primero en el diseño planar, más maduro, se pueden demostrar y perfeccionar las tecnologías de energía solar espacial, al tiempo que se acelera la I+D para diseños con una generación de energía más continua, consideró.

El uso generalizado de las energías renovables es fundamental para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, pero aún existen importantes retos en cuanto a la magnitud de la inversión necesaria y el ritmo de la innovación tecnológica, recordó el King’s College.

Sobre los avances tecnológicos necesarios para poder empezar a usar la energía solar espacial antes, el estudio cita que es esencial realizar pruebas a gran escala de la transmisión inalámbrica, así como nuevos desarrollos para permitir que los dispositivos se ensamblen de forma robótica mientras están en órbita.

Wei He agregó que el futuro también quiere explorar los riesgos potenciales de la energía solar espacial y cómo se pueden minimizar, por ejemplo los desechos orbitales y la degradación del sistema. EFE

