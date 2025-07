París cumple su sueño con la apertura de las aguas del Sena para el baño

4 minutos

Rafael Cañas

París, 5 jul (EFE).- Los parisinos han podido hacer realidad este sábado uno de sus sueños con la recuperación de las aguas del Sena para el baño, en un día histórico para la ciudad tras 102 años de prohibición.

Cientos de personas, tanto residentes como turistas, han aprovechado ya la apertura de tres zonas de baño: en el centro histórico frente a la isla de San Luis, en el muelle de Grenelle y en Bercy, para poder disfrutar de un nuevo placer vetado a los parisinos desde 1923.

«Ha estado genial, muy bien, perfecto», describía a EFE Sébastien, un parisino de nacimiento que no dejaba de buscar palabras para describir sus sensaciones al salir del río.

El agua, a 25-27 grados gracias a la ola de calor que ha afectado a Francia esta semana, ayudó a que los bañistas disfrutaran aún más de esta jornada especial y se sintieran, literalmente, como peces en el agua.

«Hace falta que todo el mundo lo disfrute, está pensado para que todos podamos recuperar este escenario: Esto ya existía antes y está bien recuperarlo», explicaba Sébastien.

Otra habitante de la ciudad, Véronique, se sumaba a lo fantástico de la experiencia: «Quería estar entre las primeras. Y además, hace calor y es muy agradable bañarse en agua dulce (…). Y además está a buena temperatura», señalaba a EFE.

Nadar con vistas a la torre Eiffel

Además, el marco del muelle de Grenelle, donde los bañistas nadan contemplando la torre Eiffel y el puente de Bir Hakeim, uno de los más fotogénicos de la ciudad, se sumaba a la experiencia puramente acuática. «Es cuanto menos magnífico», decía el parisino.

«Es la primera vez que me baño al pie de la torre Eiffel. He dicho antes que era excepcional, pero lo encuentro mágico. De verdad», se sumaba Véronique.

Ninguno de los dos tenía temor a la salubridad de las aguas del Sena, después de que un gran programa de obras en las últimas décadas ha mejorado mucho el estado del río a su paso por París.

«Si no, no hubiera venido. No, no, no tengo ningún temor», decía ella, mientras que Sébastien encontraba el agua «muy buena, muy transparente».

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que participó en la apertura de las tres zonas de baño aunque hoy no se ha zambullido, destacó el trabajo conjunto que han realizado el Gobierno central, la región y el Ayuntamiento para hacer posible la recuperación de las aguas del río.

«Es un sueño de niños que se hace realidad», afirmó Hidalgo en unas declaraciones a la prensa en las que destacó que «la felicidad de nadar en el Sena es también un acto ecologista muy importante».

Estas tres zonas de baño «son una herencia de los Juegos (Olímpicos) de París 2024», destacó por su parte la ministra de Deportes, Marie Barsacq.

Añadió que el trabajo continúa porque el próximo año «se abrirán otras zonas de baño, y aún más en el futuro».

Agua «cristalina»

Hidalgo mostró orgullosa una botella de agua extraída minutos antes del Sena y que enseñó a las cámaras: «Aquí está la prueba, es muy cristalina».

De todas formas, las autoridades realizarán análisis a diario y en caso de resultado negativo el baño no estará permitido, recordó hoy el concejal de Deportes, Pierre Rabadan.

La apertura del Sena al baño público llega un año después de que sus aguas acogieran algunas pruebas de los Juegos Olímpicos de París del año pasado, como las pruebas de natación de triatlón y las de aguas abiertas.

Para hacer las aguas aptas al baño ha sido necesaria una larga serie de obras y adecuaciones en la capital y sus alrededores con una inversión de 1.400 millones de euros. Los trabajos empezaron a finales de la década de 1990 y se aceleraron con el llamado ‘Plan Baño’ de 2016, con el objetivo de los JJOO de París en el punto de mira.

Las instalaciones son gratuitas, con vestuarios, taquillas y duchas. Los pontones de acceso tienen también algunas tumbonas para tomar el sol. Estarán abiertas hasta el 31 de agosto.

La seguridad está garantizada por numerosos socorristas. Además, los bañistas deben llevar obligatoriamente una boya amarilla como la que usan los nadadores en aguas abiertas.

Véronique, la parisina que hoy fue de los primeros probar el río que ha visto toda su vida, lanzó también una invitación: «Está muy bien para los turistas que nos visitan, que puedan decir que se han bañado en el Sena. Es excepcional». EFE

rcf/lab

(foto) (vídeo)