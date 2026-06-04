París rinde homenaje al diseñador italiano Gianni Versace 80 años después de su nacimiento

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Pol Lloberas Cardona

París, 4 jun (EFE).- El Museo Maillol de París inaugura este viernes una exposición consagrada a la obra del diseñador italiano Gianni Versace (1946-1997), cuyos conjuntos y diseños se cuentan entre los más célebres de la historia de la moda, 80 años después de su nacimiento.

La exposición, titulada ‘Gianni Versace. Retrospective’, sigue el recorrido del estilista desde sus primeras influencias a orillas del Mediterráneo, en su Regio Calabria natal (al sur de Italia), hasta las más exclusivas pasarelas de París, y estará disponible «durante todo el verano».

En declaraciones a EFE, el productor de la exposición Vincent Barreneche explicó que esta ‘retrospectiva’ es la adaptación de una muestra que ya se ha exhibido en ciudades como Málaga, Londres o Berlín y que, en cada ocasión, se ha reconfigurado para «explicar los vínculos» que unen al artista con cada lugar.

«En Londres, por ejemplo, el enlace estaba más orientado hacia las personalidades: las estrellas británicas de la música y las supermodelos, que también presentamos en París, pero aquí el foco está centrado en los escenarios y en los ambientes típicos de Gianni Versace», subrayó, en referencia a las múltiples exposiciones que el diseñador hizo en la ciudad.

Para adaptar la exposición a su paso por París, esta cuenta con una recreación de su taller y una selección de vestidos que fueron exhibidos por primera vez en la capital francesa, así como una extensa muestra de objetos y archivos que remiten a la ciudad de la moda.

En total, se cuentan 120 conjuntos de la firma, además de cientos de accesorios, fotografías y revistas, que se dividen en 12 secciones para cada una de las facetas o ‘etapas’ creativas del famoso diseñador.

El recorrido, un «hilo rojo» que sigue la vida de Versace, en palabras de Barreneche, ofrece apartados como ‘Magna Grecia’, que trata las influencias clásicas del mediterráneo antiguo en sus diseños, o ‘Barocco’, que refleja su acercamiento a la ostentación con la que hoy se asocia la marca.

A estas, cabe añadir secciones como ‘Vanitas’, ‘Supermodel’ o ‘Rock & Royalty’, que muestran la estrecha relación de la firma con celebridades de todo tipo, con modelos que van desde la princesa Diana de Gales (1961-1997), exmiembro de la realeza británica, hasta Tupac Shakur (1971-1996), rapero cercano a las bandas callejeras.

«Era un poco la magia de Gianni Versace, porque fue un hombre abierto al mundo, claro, y abierto a todos los estilos. Le gustaban los estilos muy reales y elegantes; y también los estilos muy callejeros y de hip-hop, de la cultura urbana», detalló.

Esta elegancia particular atrajo a personalidades como Elton John, Prince, Madonna o Sylvester Stallone, con apuestas rompedoras como la introducción de ‘looks’ unisex en un tiempo en el que los diseñadores más famosos «trabajaban principalmente para mujeres».

«Una frase muy famosa en la Italia de los años 80 es que Giorgio Armani trabajaba para la esposa y que Gianni Versace lo hacía para la amante. Esta frase simboliza todo el estilo y la dimensión muy provocadora de Gianni Versace en su trabajo», explicó.

Giovanni Versace (1946-1997) es considerado uno de los diseñadores más importantes de la historia de la moda, cuyo nombre se volvió sinónimo de prestigio en los años 80 y 90 tras un ascenso meteórico truncado en 1997, cuando fue asesinado de un disparo en la puerta de su casa en Miami (Florida, EEUU), a los 50 años. EFE

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