Paraguay alista 350 km de pruebas y espera 400.000 seguidores para etapa mundial del rally

2 minutos

Asunción, 7 abr (EFE).- Paraguay prepara unos 350 kilómetros de pruebas especiales y espera alrededor de 400.000 espectadores para la octava fecha del Mundial de Rallies (WRC) que albergará, por segundo año consecutivo, del 27 al 30 de agosto próximos, anunciaron este martes fuentes deportivas y gubernamentales.

La competencia, que se correrá después de la parada en Filandia y antes del recorrido en Chile, tendrá como escenario el departamento de Itapúa, en el sur del país, sede de la etapa local en 2025, que fue premiada como la mejor del mundo.

«El WRC vuelve a la tierra roja de Itapúa. Yo creo que todos ustedes coinciden que no podía haber mejor lugar que el departamento de Itapúa para recibir el rally del mundo», aseguró durante la ceremonia de presentación de la prueba el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

Esta vez, anticipó Pérez, se han preparado 22 tramos de carrera contra los 19 de la pasada edición, e indicó que esperan tener 60 tripulaciones contra las 48 que participaron el año pasado.

«Cuatro días de rally, 22 tramos, 350 kilómetros de pruebas especiales», resumió, por su parte, el director general del Rally del Paraguay, César Marsal, quien anticipó que la premiación tendrá lugar en Encarnación, capital de Itapúa, «con una presencia de público multitudinaria».

Durante su intervención, el presidente del país, Santiago Peña, destacó que pese a que «muchos creen» que este evento «es simplemente una carrera», defendió que se trata de «mucho más».

«Esto es la demostración de que los paraguayos cuando nos unimos en una causa no hay límites», afirmó, tras celebrar que la prueba que se desarrolló el año pasado en esta nación suramericana fue reconocida como la mejor del Mundial.

«Qué responsabilidad que tenemos en nuestras manos de mantener lo que conseguimos el año pasado», agregó el gobernante.

En 2025, el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota)conquistó el Rally de Paraguay tras superar en la décima ronda al líder, el británico Elfyn Evans (Toyota), y al entonces campeón, el belga Thierry Neuville (Hyundai).

La prueba en Paraguay se corrió sobre una distancia de 1.002,59 kilómetros, divididos en 669,41 kilómetros de enlaces y en 333,18 kilómetros de pruebas especiales, en las que participaron 48 pilotos (22 locales y 26 extranjeros). EFE

lb/car