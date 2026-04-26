Paraguay condena ataque en Colombia y expresa rechazo «a toda forma de actos terroristas»

2 minutos

Asunción, 26 abr (EFE).- El Gobierno de Paraguay condenó el ataque guerrillero de este sábado en el suroeste de Colombia, que causó 14 muertos y 38 heridos, y manifestó «su total rechazo a toda forma de actos terroristas».

En una publicación en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción se pronunció sobre el atentado perpetrado en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, suroeste de Colombia, que, aseguró, «ha arrojado víctimas fatales y heridos».

Paraguay expresó «sus sentidas condolencias a los familiares de los afectados y su solidaridad con el hermano pueblo de Colombia».

De igual forma, expresó «una vez más su total rechazo a toda forma de actos terroristas y su compromiso de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para erradicar este tipo de acciones».

Un cilindro lleno de explosivos fue lanzado, según el Ejército, por un grupo de las disidencias de las FARC en la vía Panamericana y cayó sobre un autobús.

La explosión no solo destruyó el autobús sino por lo menos otros 15 vehículos y abrió un enorme cráter en la Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, donde las imágenes mostraban un enorme rastro de destrucción, con cuerpos tendidos en el suelo, entre hierros retorcidos, como en un escenario de guerra.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, a donde llegó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial.

El atentado se suma a la ofensiva de grupos armados ilegales en el suroeste de Colombia, que comenzó el viernes con dos ataques a batallones, en ambos casos sin causar víctimas.

Este sábado, antes de la explosión en la Panamericana, también fue atacado el radar del Cerro Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en el suroeste colombiano, lo que causó daños a ese sistema, según la Aeronáutica Civil (Aerocivil). EFE

lb/rrt