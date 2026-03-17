Paraguay da luz verde al acuerdo Mercosur-UE y completa aprobación del bloque sudamericano

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Asunción, 17 mar (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), convirtiendo al país en el último del bloque sudamericano en ratificar el tratado tras 26 años de negociaciones y dejando su promulgación final en manos del presidente Santiago Peña.

El documento, suscrito por los miembros del Mercosur y la UE el pasado 17 de enero en Asunción, recibió el voto positivo de los 58 diputados presentes.

«La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es, sin lugar a duda, uno de los acuerdos comerciales más importantes del siglo», celebró el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, al intervenir en el debate.

Para el legislador, el pacto permitirá «un aumento significativo» de las exportaciones con «más y mejores mercados» para los productos paraguayos, y fortalecerá, según dijo, un vínculo político y económico que devendrá en mayores inversiones europeas en su país.

El diputado oficialista Juan Manuel Añazco también defendió el acuerdo y señaló que el 93 % de las exportaciones del Mercosur podrán ingresar a la Unión Europea sin pagar aranceles.

El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció que el pilar comercial del acuerdo entró en vigor de forma provisional tras su ratificación por los Parlamentos de Argentina y Uruguay.

Para su aplicación provisional, Bruselas debe enviar una nota verbal a Paraguay, como país depositario del acuerdo, mientras que Brasil, Argentina y Uruguay, que también ya lo han ratificado, deben hacer lo propio ante la Comisión Europea.

El pacto entrará en vigor de forma plena cuando el Parlamento Europeo lo ratifique, luego de que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen sobre su legalidad conforme a los tratados europeos, un pronunciamiento que podría tardar hasta dos años.

Se trata del mayor acuerdo jamás negociado por el Mercosur desde su fundación y uno de los más ambiciosos de la UE, que crea un mercado de 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros). EFE

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