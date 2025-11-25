Paraguay desarticula grupo que enviaba armas y drogas al Comando Vermelho en Brasil

Asunción, 24 nov (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay desarticuló un grupo que, según las autoridades, se dedicaba a proveer drogas, municiones y componentes de armas a la banda brasileña Comando Vermelho, en un operativo realizado este lunes en la ciudad de Lambaré (centro), que dejó cuatro detenidos.

La Senad indicó en un comunicado que realizó un allanamiento a un establecimiento comercial que era utilizado por el grupo como «fachada de una importadora de vehículos».

En ese sitio se modificaban las partes de los automotores para ocultar las armas y la droga que después era transportada hacia favelas de Río de Janeiro, en Brasil.

El ente antidrogas subrayó que el operativo representó «un golpe estratégico a una red que actuaba como enlace directo para el abastecimiento de grupos criminales brasileños», que utilizaba al territorio paraguayo para organizar la logística, el acopio y la preparación del armamento.

Las autoridades incautaron «componentes de fusiles automáticos y semiautomáticos», cuatro vehículos, varias motocicletas, unos 6,49 kilos de pasta base de cocaína, más de 27 kilos de marihuana, entre otras evidencias, detalló la institución.

Según las investigaciones, los involucrados en la organización «viajaban frecuentemente a Bolivia» y a otras zonas fronterizas de Paraguay «para surtirse de armas, cocaína y marihuana».

«Las armas eran adquiridas en componentes separados y luego ensambladas para su remisión al Brasil», destacó la nota.

Las autoridades detuvieron en el operativo al presunto «dueño y financista de la empresa de fachada», que, según la Senad, «coordinaba la obtención, acopio y salida de cargas ilícitas».

También fue detenida la persona presuntamente «responsable de la modificación» de los vehículos, un chófer y un hombre que transportaba droga y estaría relacionado con el grupo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró el pasado 30 de octubre «organizaciones terroristas internacionales» al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC), tras la operación ejecutada en Río de Janeiro contra la primera organización en mención y que dejó 121 muertos. EFE

