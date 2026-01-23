Paraguay modificará ley de minería en búsqueda de inversiones en el sector, dice ministro

Asunción, 23 ene (EFE).- El Gobierno de Paraguay buscará modificar la ley de minería para atraer mayores inversiones privadas a este sector, especialmente en el área de los minerales críticos, dijo este viernes el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

«Estaremos presentando en los próximos meses un nuevo código minero para cambiar la ley en Paraguay, justamente para llamar más a esta atracción de inversiones», anunció Giménez durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial.

El funcionario no adelantó qué artículos de la ley minera paraguaya, que lleva por nomenclatura 4.269 y que ya fue objeto de modificaciones en 2011 bajo el Gobierno del expresidente Fernando Lugo (2008-2012), buscará cambiar la Administración de Santiago Peña.

Tampoco aclaró cuándo remitirá el Ejecutivo sus observaciones al Congreso, que goza de receso legislativo hasta marzo próximo.

«El desarrollo de la capacidad minera de Paraguay va a venir, de nuevo, de la mano del sector privado», agregó el funcionario, al tiempo que reconoció que el país no tiene información detallada sobre la presencia bajo sus suelos de minerales raros como el silicio, que dijo «están en altísima demanda en el mudo».

La actual ley de minería paraguaya reserva al Estado la propiedad de las minas y el terreno sobre las que estas se asienten, si bien establece la posibilidad de otorgar concesiones a privados para la explotación de recursos.

«Solo otorga el derecho para la prospección, exploración y explotación de dichos recursos por tiempo determinado», establece la herramienta legal en su artículo 8.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, reveló en la misma conferencia de prensa que Paraguay buscará crear un «marco de entendimiento» con un grupo de países aliados, entre ellos Estados Unidos, durante la primera reunión ministerial sobre minerales críticos, que se celebrará el 4 de febrero en Washington.

Ramírez detalló que en este encuentro Paraguay prevé desarrollar «un marco normativo» que otorgue «seguridad jurídica» a futuros inversores.

Se denomina minerales críticos a las materias primas -minerales y metales- que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, informó en noviembre pasado que avanzan en la elaboración de una nueva ley minera que busca desarrollar la explotación de recursos naturales del subsuelo, «con un énfasis muy importante en los minerales críticos», dado el desarrollo incipiente del sector. EFE

