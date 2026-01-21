Paraguay no ve inconveniente en que la justicia europea analice el acuerdo Mercosur-UE

2 minutos

Peña confía en que el acuerdo UE-Mercosur se aplicará pese al freno del Parlamento Europeo

Asunción, 21 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró este miércoles que la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur a la justicia para que se pronuncie sobre su legalidad no supone un «inconveniente» para su implementación.

“No visualizo que esto vaya a ser un inconveniente”, afirmó el gobernante ante periodistas, tras la decisión de la Eurocámara, adoptada por mayoría, que paraliza la aplicación del convenio firmado el sábado en Paraguay.

Peña indicó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le aseguró que si el acuerdo era remitido a la justicia, como sucedió en esta jornada, la UE «tiene las herramientas legales para implementar de manera inmediata, inclusive, antes de la promulgación por parte del Parlamento».

En ese sentido, afirmó que puede darse una aplicación «transitoria» del pacto, tal como aseguró, ha ocurrido con otros documentos remitidos ante la justicia europea.

«Si la Unión Europea pone ya en ejecución el acuerdo, aunque sea de manera transitoria, (en) los países del Mercosur, en la medida en que vayan aprobando, ya se va a ir aplicando», agregó.

El gobernante anunció, sin embargo, que postergó para la próxima semana la presentación ante la Comisión Permanente del Congreso -que sesiona entre diciembre pasado y marzo próximo debido al receso legislativo de fin de año- del documento rubricado en Asunción, prevista inicialmente para este jueves.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe revisar si el acuerdo -que tardó 26 años en negociarse- es compatible con los tratados de la UE, lo cual paraliza de manera efectiva su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que la justicia europea se pronuncie, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional.

El único requisito para su implementación es que alguno de los países de Mercosur lo ratifique.

Sin embargo, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo de la Eurocámara. EFE

nva/lb/seo