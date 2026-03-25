Paraguay prevé ingresos por 100 millones de dólares por proyecto de carbono en el Chaco

3 minutos

Asunción, 25 mar (EFE).- Paraguay proyecta ingresos cercanos a los 100 millones de dólares este año por cuenta de proyectos privados de créditos de carbono que se implementan en la región del Chaco (oeste), dijo el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono, Kiantar Betancourt.

«En los últimos años se han vendido decenas de millones, y este año, si tenemos suerte, serán unos 100 millones de dólares, que para un país como Paraguay es sustancial», señaló Betancourt en conversación con EFE.

Betancourt participó hoy en la inauguración del Paraguay Carbon Forum, un encuentro internacional de dos días que persigue convertir a esta nación suramericana en un centro de venta de créditos de carbono.

Los créditos de carbono se generan a través de actividades que eliminan los gases de efecto invernadero, como la protección o restauración de bosques y humedales.

El lunes pasado, el jefe del Gabinete de Civil de la Presidencia, Javier Giménez, había adelantado que el país espera garantizar hasta 5.000 millones de dólares en el futuro cercano con la venta de créditos de carbono.

Al respecto, Betancourt consideró «posible» alcanzar esa cifra en vista de la cada vez mayor participación de desarrolladores de proyectos, si bien el país aún debe dar pasos como la certificación de su territorio boscoso, calculado por el Gobierno en más de tres millones de hectáreas.

«Solo el Chaco puede tener un gran impacto en el mercado REDD+ (Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de los Bosques)», señaló el directivo sobre la herramienta de Naciones Unidas ideada para premiar económicamente a los países en desarrollo que promueven la conservación de bosques como una forma de reducir el impacto de los gases de efecto invernadero.

El Chaco, una vasta región semiárida de bosques y sabanas secas, comprende más de la mitad del territorio paraguayo y es compartida además con Argentina, Brasil y Bolivia.

Por su parte, el director de Mercados de Carbono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible paraguayo, Víctor González, explicó a EFE que el país busca cambiar el paradigma punitivo que reina en el ámbito ambiental por uno «retributivo» que beneficie a los actores privados dueños de tierras con bosques.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, abrió el foro con un discurso en el que destacó que su país aspira a posicionarse como un «faro» de servicios ambientales en la región latinoamericana para apuntalar su propio desarrollo.

«El mercado de carbono no debe ser un fin en sí mismo, para nosotros en el Gobierno del Paraguay es un vehículo para el desarrollo territorial, para llevar oportunidades a productores y familias», señaló.EFE

rgc/lb/gad

(foto)