Paraguay propone celebrar cumbre de presidentes del Mercosur a finales de junio

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Asunción, 22 abr (EFE).- Paraguay, que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur, ha propuesto a los otros miembros plenos del bloque -Argentina, Brasil y Uruguay- celebrar el 30 de junio en Asunción la próxima cumbre de gobernantes de ese mecanismo de integración, informó este miércoles el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

«La fecha que estamos proponiendo a nuestras contrapartes es para el próximo 30 de junio, en la ocasión que van a asistir los presidentes», dijo Ramírez durante una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya.

Ramírez señaló que se prevé que un día antes de la cita presidencial tenga lugar el encuentro de los jefes de los ministerios de Exteriores y Economía.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay fundaron el Mercosur en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, con el objetivo de crear un mercado común que ampliara las oportunidades de comercio e inversión entre los países miembros.

En enero pasado, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto (PIB) global.

Este pacto comenzará a aplicarse de manera provisional este 1 de mayo, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos del Mercosur.

Bolivia, que se adhirió al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque.

Venezuela, que se sumó al bloque en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017, después de que el Mercosur invocara el «Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático» tras considerar que el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro rompió el orden democrático al instalar una Asamblea Constituyente. EFE

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