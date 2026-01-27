Paraguay y Japón dialogan para avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Asunción, 27 ene (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, dialogó este martes con el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el país asiático, uno de los pactos impulsados por Paraguay, que ejerce la presidencia semestral del bloque.

La Cancillería paraguaya informó en un comunicado que en una reunión que tuvo lugar en Asunción los diplomáticos abordaron «temas vinculados al comercio» y un eventual acuerdo entre Japón y el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena.

Tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), suscrito el pasado 17 de enero en Asunción, el bloque suramericano se ha propuesto avanzar en nuevas asociaciones con otros importantes socios globales, con especial atención a Asia.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró entonces que están mirando «con enorme atención un acuerdo con Japón», con Corea del Sur, así como a otros países asiáticos.

Japón y el Mercosur acordaron el pasado 21 de diciembre fortalecer sus relaciones bilaterales al alcanzar un Marco de Asociación Estratégica, tras celebrarse la cumbre semestral del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

En dicha ciudad se anunció además el lanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia.

La intención de Japón y el Mercosur es promover la expansión de su comercio mediante la reducción de aranceles y de la eliminación de tarifas y de medidas no arancelarias relevantes, con el fin de facilitar el acceso efectivo a los mercados y garantizar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías.

Entre las prioridades del Gobierno paraguayo durante su presidencia pro tempore están finalizar los acuerdos comerciales más avanzados, como los negociados con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, y proseguir las conversaciones con Reino Unido, Indonesia y Malasia.EFE

