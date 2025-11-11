Paris Jackson revela que el consumo de drogas le ha perforado el tabique nasal

1 minuto

Redacción Internacional, 11 nov (EFE).- Paris Jackson, hija del difunto cantante estadounidense Michael Jackson, confiesa que el consumo de drogas le ha arruinado la vida y perforado el tabique nasal.

La hija del ‘rey del pop’ ha mostrado los efectos de su drogadicción en su cuenta en TikTok, donde utiliza la linterna de su teléfono móvil para enseñar la perforación provocada.

«Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que vosotros creéis que es. No consumáis drogas, chicos», añade la también cantante y actriz, de 27 años.

Paris Jackson señala que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas.

A mediados del pasado octubre la autora del álbum ‘Wilted’, lanzado en 2020, había admitido en un evento en Los Ángeles que al conseguir la sobriedad no solo recuperó su vida, sino que logró una vida «mejor». EFE

