Parisi, el polémico populista que creció pero se quedó en «tierra de nadie»

Santiago de Chile, 18 nov (EFE).- El economista liberal y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, que saltó a la política desde la televisión, volvió a situarse tercero en una primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, al igual que en 2021, aunque todo apunta a que su 19,6% de los sufragios no será decisivo para el resultado de la segunda vuelta.

Populista, con ideas políticas tendidas hacia la derecha, su porcentaje no le alcanzaría a la vencedora del primer asalto, la líder izquierdista Jannette Jara, para lograr el necesario 50,01% en la segunda vuelta, y le sobra al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, que no lo necesita pues suma la cifra mágica para la elección con el apoyo, que ya le han concedido, del ultraliberal Johannes Kaiser, cuarto con un 13.9%, y la ultraconservadora Evelyn Matthei, de la coalición de derecha tradicional, quinta con un 13.5%.

Su populista y mutante ideológicamente Partido de la Gente (PDG) si será importante para la gobernabilidad, al haber crecido y convertirse en bisagra en el Parlamento.

Su campaña para las elecciones de noviembre se enfocó en dos frentes primordiales, a parte de un ataque sistemático y frontal contra la «política tradicional» y lo ue considera «el sistema».

Primero está el digital -su hábitat natural-, donde logró hacerse un nombre a través de sus canales de Youtube (Parisi TeVe) y Facebook para ser en 2021 la tercera fuerza más votada sin ni siquiera pisar territorio chileno.

Y -desde su regreso en abril- el territorial, desplegándose por regiones, con especial énfasis en la zona norte del país, su principal bastión, donde triunfó en casi todas la regiones.

Subido a la polémica

El nombre de Parisi es sinónimo de polémica, controversia y confrontación. Esa es su marca personal.

Durante la campaña electoral de 2021, residió en Alabama (EE.UU.), imposibilitado de entrar a Chile por existir una orden de arraigo en su contra por no pagar 166 millones de pesos (más de 200.000 dólares) en pensiones alimenticias para sus hijos.

En aquel momento, el líder del PDG afirmaba trabajar como docente en la Universidad de Alabama y en la Texas Tech University, centro que presentó un informe en el que revelaba que Parisi lo despidieron ambas instituciones en 2016 luego de que se le acusara de acoso sexual contra una joven estudiante de 19 años.

El economista lo negó, aunque en una entrevista posterior reconoció ser una persona “demasiado cariñosa”.

Así es el modus operandi de Parisi, estilo controversial y desafiante, con constantes ataques hacia la “casta política” y un fuerte discurso ultraliberal y anticorrupción, siguiendo en muchas líneas la estrategia de otros mandatarios internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump o su colega argentino, Javier Milei.

Sin embargo, pese a compartir metodología con ganadores del sector de la derecha de todo el mundo, Parisi asegura no ser de izquierdas ni de derechas, una idea que expresa en una de sus eslóganes más famosos: «no soy ni facho ni comunacho».

El programa de Parisi

En su programa presenta propuestas como la legalización de la marihuana, la creación de una subsecretaría de e-gamers o la construcción de vivienda social -medidas alejadas de los principios que identifican a la derecha actual-, al mismo tiempo que centra su discurso en limitar al Estado a través de la fusión de ministerios y la rebaja de sueldos en cargos públicos, la reducción de los impuestos y el combate al “narcoterrorismo”.

Una diversidad programática que es en igual medida su fuerza y su debilidad.

Parisi ha comprendido a la perfección cómo debe moldear su discurso en el actual contexto de sobreinformación digital, creando un personaje polémico y contradictorio que alardea de sus mentiras y hace de la descalificación al adversario su arma principal.

Métodos cuestionables que, lejos de desanimar o ahuyentar a sus seguidores, lo elevan aún más en las quinielas electorales, posicionándole ya muy por encima del ultraderechista Johannes Kaiser y disputándole el tercer lugar a la candidata «Chile Vamos», la coalición de la derecha conservadora, Evelyn Matthei, según encuestas recientes.Categorías. EFE

