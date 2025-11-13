Parlamento de Bulgaria anula veto presidencial contra el administrador especial de Lukoil

Varna (Bulgaria), 13 nov (EFE).- El Parlamento de Bulgaria anuló este jueves el reciente veto del presidente, Rumen Radev, contra la ampliación de los poderes especiales del administrador estatal de la petrolera rusa Lukoil en el país balcánico.

Liderado por el partido conservador populista GERB, cuatro partidos votaron a favor de reactivar las enmiendas adoptadas la semana pasada y vetadas este miércoles por el presidente

De esta forma, el administrador especial de Lukoil podrá gestionar la empresa, disponer de sus activos, incluso venderlos, y sus actos no estarán sujetos a control judicial ni administrativo.

De esta forma, Bulgaria quiere evitar que las sanciones de Estados Unidos contra Lukoil, que gestiona la mayor refinería de los Balcanes en Bulgaria, pueda causar problemas con el suministro de combustibles refinados en el país.

Radev, un antiguo general y considerado prorruso, justificó su veto señalando que la ley «socava el orden jurídico del país, contradice normas europeas básicas y representa un alto riesgo para las finanzas públicas».

El Gobierno búlgaro había anunciado esta semana que ha solicitado a Estados Unidos una exención temporal de las sanciones que entrarán en vigor el 21 de noviembre.

Según el Ejecutivo, el país balcánico -que depende en gran parte de la refinería de Lukoil- cuenta con reservas de gasolina para seis meses, diésel para cuatro y queroseno para dos.

Con las sanciones contra las dos grandes petroleras rusas Lukoil y Rosneft, Estados Unidos pretende obstaculizar el negocio petrolero, con el que Moscú financia su guerra de agresión en Ucrania. EFE

