Parlamento de Ecuador acoge primer debate de proyecto de ley de eutanasia tras caso Roldán

3 minutos

Quito, 24 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) acogió este martes el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, una norma que busca regular el acceso a una muerte digna en el país, tras la despenalización de esta práctica por parte de la Corte Constitucional hace dos años a raíz del caso de Paola Roldán, paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que impulsó su legalización.

La discusión parlamentaria se enmarca en el proceso abierto tras la histórica sentencia emitida el 7 de febrero de 2024, que permitió la eutanasia en casos de enfermedades graves e incurables o lesiones irreversibles que generen sufrimiento intenso, siempre a petición libre, informada e inequívoca del paciente.

Durante el debate, el asambleísta oficialista Juan José Reyes, defendió que la iniciativa busca establecer condiciones claras para acceder al procedimiento, como ser mayor de edad, tener nacionalidad ecuatoriana o residencia permanente (para evitar el denominado ‘turismo eutanásico’), contar con capacidad de decisión y padecer una enfermedad grave e incurable o una lesión irreversible, entre otras.

Asimismo, subrayó que el proceso deberá contar con consentimiento informado y garantizar derechos como el acceso a cuidados paliativos, la posibilidad de aceptar o rechazar tratamientos médicos y la opción de revocar la decisión en cualquier momento.

Por su parte, la también asambleísta oficialista Anabella Azín, madre del jefe de Estado, Daniel Noboa, sostuvo que el país necesita una ley que establezca «protocolos rigurosos» para que quienes opten por la eutanasia puedan hacerlo «de manera libre, informada y protegida».

Azín explicó que el objetivo de la norma es regular el acceso a los procesos eutanásicos mediante la definición de requisitos, procedimientos y mecanismos de control, respetando la voluntad de las personas conforme al mandato de la Corte Constitucional.

«Este proyecto de ley no está creando un nuevo derecho, estamos cumpliendo con un mandato constitucional y garantizando derechos ya reconocidos, como el derecho a una vida digna y al consentimiento informado», afirmó.

El caso de Paola Roldán

El Ministerio de Salud Pública emitió un reglamento que establece los requisitos y condiciones para la aplicación de la eutanasia, incluyendo la presencia de personal médico, la posibilidad de objeción de conciencia y la opción del paciente de revocar su consentimiento en cualquier momento antes del procedimiento.

El debate de este martes se produjo tras el caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años con ELA, que impulsó la despenalización de la eutanasia en Ecuador mediante una demanda ante la Corte Constitucional.

Roldán falleció en marzo de 2024 sin llegar a ver implementada la legislación que regula este procedimiento, pero su caso permitió a otras víctimas como el abogado Renato Orduño, quien sufrió un intento de asesinato, y a una paciente con cáncer de mama, someterse a este procedimiento en el país bajo los criterios establecidos por la Corte Constitucional.

Tras este primer debate, el proyecto deberá tratarse de nuevo en un segundo debate en el que se realizará la votación de los asambleístas. EFE

af/sm/eav