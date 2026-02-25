Parlamento de Venezuela designa comisión para elegir nuevo fiscal y defensor del pueblo

2 minutos

Caracas, 25 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles una comisión que comenzará el proceso de selección de un nuevo fiscal general y defensor del pueblo, luego de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz Angulo, titulares de ambos despachos, renunciaran a sus cargos.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, agradeció a Saab y a Ruiz Angulo por saber llevar las riendas de sus responsabilidades «en complejísimos tiempos y en absoluto apego» a la Constitución de Venezuela.

Rodríguez indicó que los diputados chavistas Giuseppe Alessandrello, Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza, José Villarroel, así como los opositores Pablo Pérez, Bernabé Gutiérrez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero, serán los integrantes de esta comisión.

Durante la sesión se informó que Saab envió una carta a la junta directiva de la AN en la que renunciaba a su cargo como fiscal general, sin especificar los motivos.

Sin embargo, Saab fue nombrado como defensor del pueblo de forma temporal, tras la renuncia de Ruiz Angulo que argumentó en una misiva motivos personales, familiares y de salud.

Entretanto, el abogado Larry Devoe será el fiscal general temporal, tras una votación en el seno de la AN.

Rodríguez indicó que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, así como dos diplomados en materia de derechos humanos.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Las renuncias del fiscal general y del defensor del pueblo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

Sin embargo, la presidenta encargada pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma «expedita» aquellos casos que no estén contemplados en la legislación. EFE

sc/bam/seo

(video)