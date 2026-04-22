Parlamento griego quita inmunidad a 13 diputados conservadores por fraude con fondos de UE

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Atenas, 22 abr (EFE).- El Parlamento de Grecia decidió este miércoles con una mayoría abrumadora retirar la inmunidad a trece diputados conservadores investigados por la Fiscalía Europea (EPPO) por su presunta implicación en un caso de malversación de subsidios comunitarios al sector agrícola.

A favor del levantamiento de la inmunidad de los trece parlamentarios, algunos de los cuales han sido también ministros, votaron todos los partidos de la oposición, así como la gobernante Nueva Democracia, partido del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, y formación a la que pertenecen los legisladores. EFE

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