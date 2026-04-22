Parlamento griego quita inmunidad a 13 diputados conservadores por fraude con fondos de UE

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Atenas, 22 abr (EFE).- El Parlamento de Grecia decidió este miércoles por amplia mayoría retirar la inmunidad a trece diputados conservadores investigados por la Fiscalía Europea (EPPO) por su presunta implicación en un caso de malversación de subsidios comunitarios al sector agrícola.

A favor del levantamiento de la inmunidad de los trece parlamentarios, tres de los cuales han sido también ministros, votaron todos los partidos de la oposición, así como la gobernante Nueva Democracia, partido del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, y formación a la que pertenecen los legisladores.

Todos los diputados investigados defendieron su inocencia en el debate parlamentario previo a la votación y alegaron de que nunca solicitaron a la Agencia encargada de distribuir los fondos agrícolas de la UE a los beneficiarios, OPEKEPE, cometer «ningún acto ilegal».

A principios de abril EPPO envió un expediente al Parlamento con el que pedía levantar la inmunidad de 11 diputados conservadores para facilitar la investigación en su contra «por presuntos delitos contra los intereses financieros de la UE, concretamente instigación al abuso de confianza, fraude informático y emisión de certificados falsos».

Más tarde, un segundo documento de la Fiscalía Europea solicitó levantar la inmunidad de otros dos parlamentarios para investigarlos por cometer, presuntamente, el delito de «incumplimiento del deber» en el marco del caso.

Entre los 13 parlamentarios figuran los exministros de Agricultura; Kostas Tsiaras; de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Kefaloyannis, y el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, que dimitieron unas horas después de que el expediente fuera enviado al Parlamento a principios de abril.

Kostas Skrekas presentó también entonces su dimisión como secretario general de Nueva Democracia (ND), ya que también su nombre aparecía en el expediente.

Los diputados que han perdido su inmunidad seguirán por ahora siendo parlamentarios y sólo abandonarán la Cámara en caso de ser enviados a juicio, aunque en ese caso Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta, podrá designar a nuevos legisladores.

La oposición de izquierda demandó este miércoles elecciones anticipadas por el escándalo, pero Mitsotakis ha repetido que quiere agotar la legislatura y las elecciones se celebrarán el año que viene en su fecha regular.

Desde el año pasado, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios de la UE a través de OPEKEPE después de declarar propiedades de tierra o ganado inexistentes.

En esta trama estarían implicados también estos 13 diputados conservadores, muchos de los cuales fueron grabados en 2021 por los servicios secretos griegos (EYP), tras petición de la EPPO, presionando en conversaciones telefónicas al entonces presidente y vicepresidente de OPEKEPE para desembolsar subsidios a personas que no cumplían con los criterios para obtenerlos.

En algunas de esas conversación, difundidas por el medio griego MEGA, se puede escuchar a Skrekas, ministro de Medio Ambiente y Energía en 2021, instar al entonces presidente de OPEKEPE, Dimitris Melas, a dar «en la mano» el dinero de la subvención a un supuesto agricultor, que no la había solicitado de forma electrónica (como es obligatorio) antes de que venciera el plazo.

Los partidos de oposición han acusado al Gobierno de convertir un organismo estatal en una «impresora de dinero partidista» para comprar votos.

La prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida. EFE

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