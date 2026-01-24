Parlamento venezolano avanzará el martes en la aprobación de la reforma de hidrocarburos

Caracas, 24 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este sábado que el legislativo avanzará el próximo martes en la aprobación de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, una iniciativa de su hermana, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, con la que se pretende conseguir «un aumento de la producción de petróleo».

«El próximo martes en la Asamblea Nacional avanzaremos para aprobar la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos», dijo Rodríguez durante la primera consulta pública de la reforma de la legislación, en un acto con los trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz (este), transmitido por el canal estatal VTV.

En el acto, el titular de la AN señaló que la idea de esta reforma es lograr «un aumento de la producción de petróleo».

Asimismo, aseguró que esta legislación -que permite asociaciones con empresas privadas y flexibilización de las regalías- no compromete la soberanía nacional porque, añadió, el petróleo es de Venezuela, como establece la Constitución.

El objetivo «primordial» de la reforma, señaló, es «adaptarse a una situación» que «permita sacar el petróleo de la tierra» y que «puedan venir quienes quieran invertir en Venezuela».

«Hay que sacar ese petróleo de la tierra y convertirlo en bienes, en prosperidad», sostuvo.

Por su parte, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, indicó que la reforma busca actualizar las leyes para garantizar «seguridad jurídica» a los inversores privados.

Obregón dijo que el modelo de contratos de participación productiva, incorporados en la reforma, permitieron concentrar en 2025 una inversión privada equivalente a 900 millones de dólares en el sector hidrocarburos.

El Parlamento, de mayoría chavista, aprobó el jueves en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Se requiere de una segunda discusión para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.

Cumplido este proceso, la ley se remite al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.EFE

