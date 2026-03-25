Parteras indígenas reivindican con una escuela su ancestral oficio en Ecuador

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Lucía Rubio Marcos

Cotacachi (Ecuador), 25 mar (EFE).- En las comunidades de Cotacachi, en el norte de los Andes ecuatorianos, funciona la primera escuela de partería ancestral del país, una iniciativa impulsada por mujeres indígenas para preservar y transmitir los conocimientos tradicionales sobre el parto en casa.

La escuela, denominada ‘Unanchu mamakuna’, es impulsada desde 2021 por el Consejo Indígena de Salud Ancestral Hampik Warmikuna ante el envejecimiento de las parteras tradicionales y la necesidad de asegurar el relevo generacional.

Hasta ahora, la escuela ha formado a nueve parteras que ya trabajan en distintos territorios, en muchos casos alejados de centros de salud, con una formación gratuita para mujeres de las comunidades basada en la transmisión directa de conocimientos de las parteras expertas, consideradas «mujeres sabias».

Para Martha Arotingo, que desde hace más de veinte años acompaña nacimientos en Cotacachi, parir en casa se ha convertido para muchas mujeres en una decisión profundamente política, ya que lo ve como una forma de recuperar la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos, que históricamente, considera, han sido controlados por el Estado, la Iglesia y la medicina occidental.

«Una mujer tiene que estar convencida de que su cuerpo es su primer territorio», afirma. Desde ahí, añade, cada mujer debería poder decidir «qué quiere hacer, dónde, cómo y con quién quiere parir».

«Un parto en casa en estos tiempos es un acto político, en el que la mujer dice: ‘Yo estoy decidiendo por mi territorio, por este cuerpo que va a parir'», afirma Arotingo, al recordar que las mujeres han parido en sus comunidades desde el inicio de la humanidad, mucho antes de la existencia de hospitales o protocolos médicos.

A diferencia de muchos hospitales, la atención de las parteras no se rige por protocolos estrictos de tiempo, sino que se adapta al ritmo y a las necesidades de cada mujer: «No estamos mirando en el reloj cuántas horas han pasado, estamos observando sobre todo cómo está la mamá», señala Arotingo, que aprendió el oficio por su madre.

Entorno confiable

Existe desconfianza hacia el sistema sanitario, ya que en Ecuador el 48 % de las mujeres ha sufrido al menos un hecho de violencia gineco-obstétrica a lo largo de su vida, cifra que asciende a cerca del 70 % entre mujeres indígenas, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (Envigmu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Arotingo señala que, frente a esta realidad, muchas mujeres se sienten más seguras en su hogar, rodeadas de su familia y su comunidad.

«La colonización y la globalización hacen pensar que el sistema occidental es la única ciencia», apunta Arotingo para defender unas prácticas transmitidas de generación en generación que fueron invisibilizadas durante décadas. «Nosotras como parteras hemos tenido que acompañar partos en silencio (por temor a ser perseguidas o criminalizadas)», recuerda.

Conexión «más humana»

Para María Piñán, que se está formando como partera en esta escuela, la manera en la que nacemos también influye en la sociedad. Es así que considera fundamental cuidar todo el proceso del embarazo y tener en cuenta aspectos como las emociones de las mujeres, la alimentación y el entorno comunitario.

«Tengo dos hijas y pienso que esta conexión más humana de tener un parto en casa con los seres queridos es muy importante», afirma.

Para las impulsoras de la escuela, que históricamente han atendido partos en las comunidades más alejadas sin recibir remuneración, fortalecer la partería ancestral está también ligado a la preservación de la identidad cultural, ya que los conocimientos sobre plantas medicinales, cuidados durante el embarazo y prácticas comunitarias han sido transmitidos durante generaciones. EFE

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