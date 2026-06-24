Partido de Cepeda retira reclamos electorales en Colombia tras aceptar derrota en comicios

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Bogotá, 24 jun (EFE).- El partido de izquierdas Pacto Histórico retiró este miércoles las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional de las elecciones presidenciales, después de que su candidato, Iván Cepeda, reconociera la derrota y aceptara los resultados preliminares que dan como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La decisión fue comunicada por Martha Bolívar, apoderada del Pacto Histórico ante la comisión escrutadora nacional, durante una audiencia en la que informó que la colectividad desistía de las reclamaciones presentadas y no radicaría nuevas solicitudes relacionadas con el proceso electoral.

«Como movimiento político hemos tomado la decisión de desistir de la radicación de nuevas solicitudes de saneamiento teniendo en cuenta el público pronunciamiento que nuestro candidato ha hecho», manifestó Bolívar.

La abogada explicó que la determinación obedece a la decisión política adoptada por la campaña tras el mensaje en el que Cepeda aceptó los resultados del conteo electoral y reconoció la ventaja obtenida por De la Espriella en la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.

No obstante, aclaró que la retirada de las reclamaciones no implica que la campaña considere improcedente su actuación durante el proceso de escrutinios ni que renuncie a los derechos que le asisten como participante en la contienda electoral.

«Que como testigo electoral y como campaña hayamos tomado la decisión de desistir de nuestras reclamaciones en esta instancia no significa que no consideremos que tenemos el derecho de participar en la misma, de radicarlas (presentarlas) y de gestionarlas», afirmó.

En ese sentido, Bolívar añadió que la decisión no debe interpretarse como una admisión de que las reclamaciones carecieran de fundamento, sino como una actuación ajustada a la determinación adoptada por la campaña tras el pronunciamiento de su candidato.

Cepeda reconoció hoy la derrota electoral y aceptó el resultado que surge del proceso de escrutinio, al considerar que se trata de un acto de «responsabilidad democrática» destinado a contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos.

El dirigente de izquierda aceptó el triunfo de De la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) alcanzados por él mismo, según los resultados preliminares del recuento de la segunda vuelta.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha concluido formalmente el proceso de escrutinio ni ha declarado oficialmente al ganador de las elecciones, trámite que se cumplirá una vez sean certificados los resultados definitivos de los comicios y se expida la correspondiente credencial presidencial. EFE

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