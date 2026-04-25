Partido opositor denuncia hostigamiento contra activistas en estado fronterizo venezolano

2 minutos

Caracas, 25 abr (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este sábado «acciones de hostigamiento y persecución» de policías contra activistas que tienen previsto un acto encabezado por el exdiputado Juan Pablo Guanipa en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

En una publicación en X, PJ acusó directamente a agentes policiales de Apure y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de hostigar a los activistas que se estaban congregando en una instalación deportiva para un acto político en San Fernando de Apure, la capital del estado.

«El recinto fue tomado por funcionarios que mantienen a civiles encerrados dentro del establecimiento, y a su vez, prohíben la entrada a los demás asistentes», denunció y exigió el respeto a los derechos políticos y el cese de la persecución.

En las últimas semanas, el exdiputado Guanipa ha hecho una gira en la que ha visitado y encabezado actos políticos en distintos estados del país, después de ser excarcelado a finales de febrero tras la promulgación de la Ley de Amnistía.

Guanipa, quien estuvo encarcelado casi un año, después de su captura en mayo del año pasado, es colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, actualmente fuera de Venezuela.

La semana pasada, Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera Machado, denunció persecución y hostigamiento por parte de efectivos de seguridad apostados a las afueras de su residencia y en actividades políticas en el estado Delta Amacuro (este).

Por su parte, PJ también denunció hace dos semanas la detención y posterior excarcelación con medidas cautelares de su presidente en el estado Mérida (oeste), Alexis Paparoni, quien fue aprehendido por funcionarios de contrainteligencia militar cuando se disponía a tomar un vuelo en el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. EFE

ls/psh