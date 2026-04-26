Partido opositor venezolano rechaza «intento de magnicidio» contra el presidente Trump

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Caracas, 26 abr (EFE).- El partido opositor venezolano Convergencia rechazó este domingo el «intento de magnicidio» contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania, quienes fueron evacuados de una cena de gala en Washington debido a un tiroteo la noche del sábado.

«Rechazamos con firmeza el intento de magnicidio contra el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, y expresamos nuestra solidaridad con ellos, con los presentes y con el gobierno de los Estados Unidos ante este lamentable hecho», afirmó la tolda política en un comunicado publicado en X.

Asimismo, señaló que «la violencia política no tiene cabida» para quienes entienden el valor de la democracia y consideró que un ataque de este tipo «hiere los principios de libertad, respeto e institucionalidad» de las sociedades civilizadas.

«La violencia contradice los principios democráticos y nunca será el camino para quienes apostamos por la libertad, la convivencia y el entendimiento entre las naciones», agregó.

El sábado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también rechazó el «intento de agresión» contra el presidente estadounidense, a quien extendió sus «deseos de buena voluntad».

Rodríguez añadió que la violencia «nunca será una opción» para aquellos que defienden «las banderas de la paz».

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Posteriormente, Trump declaró que el tirador fue «abatido» por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas. EFE

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