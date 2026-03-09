Partido venezolano espera que política migratoria de Kast «no se convierta en persecución»

Caracas, 9 mar (EFE).- El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) expresó este lunes que espera que la política migratoria del ultraderechista José Antonio Kast, quien el miércoles asume el poder en Chile, «no se convierta en un persecución».

El secretario de Asuntos Internacionales de UNT, Carlos Valero, espera que haya «un proceso ordenado de regularización» de venezolanos en Chile, para lo que, dijo, se necesita reanudar las relaciones, rotas por Caracas en agosto de 2024, luego de que Santiago no reconociera a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de julio de ese año.

El opositor señaló que, si bien la migración irregular «es un problema para todos», la regularización «no se puede convertir en un proceso de persecución ni en una estigmatización por color, por raza o por nacionalidad».

«La migración irregular, vale la pena recordarlo, no es un delito», aseguró Valero, quien insistió en la necesidad de que «se recuperen las relaciones consulares».

Un Nuevo Tiempo advirtió que la falta de este tipo de servicios en el exterior afecta a cerca de tres millones de migrantes, por lo que instó al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una «reapertura consular inmediata», sobre todo, en países con «alta concentración».

Entre esas naciones, señaló a Perú, Chile, Ecuador y Argentina.

En Chile, el 70 % de los venezolanos no tienen documento vigente, mientras que la mitad de los que viven en Perú tienen sus pasaportes vencidos, según el partido.

La supuesta invasión de migrantes irregulares, principalmente venezolanos, y su identificación con la criminalidad es uno de los eslóganes de Kast.

El presidente electo no ha especificado cual será su política ni como la financiará, más allá de señalar que perseguirá a quienes hayan entrado de forma irregular y los expulsará del país.

En Chile hay cerca de un millón de venezolanos, la mayoría integrados en país y con un aporte a los ingresos fiscales de 1,03 % totales del país -equivalente al 0,15 % del PIB nacional- según datos de la Organización Internacional de las Migraciones. EFE

