Patronal de Bolivia tilda de «inaceptable» pedido sindical de un aumento salarial del 20 %

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La Paz, 13 abr (EFE).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirmó este lunes que el reclamo de la mayor central obrera de un aumento salarial del 20 %, adicional a la subida ya dispuesta a la remuneración mínima nacional, es “inaceptable” y puede generar efectos negativos en la economía.

La CEPB señaló en un comunicado que «cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico (salario por contratación), resulta incongruente, ilegal e inaceptable», después de que en enero una negociación entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordara que un posible aumento salarial debe ser negociado entre empleadores y trabajadores.

A diferencia del mínimo, que es el salario usualmente pagado a nuevos trabajadores en el mercado laboral o por algunas empresas pequeñas, el haber básico o de contratación en Bolivia es el sueldo específico acordado por los empleados en los contratos con el Estado o con el sector privado.

La patronal también aseguró que las normas nacionales y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado «establecen únicamente la posibilidad de que el gobierno determine el salario mínimo nacional».

El presidente Rodrigo Paz decidió en enero pasado que el aumento al salario mínimo sea del 20 %, el mayor incremento en 30 años, lo que situó la cifra en 474 dólares al tipo de cambio oficial.

La COB presentó en la Presidencia su demanda salarial del 20 % al haber básico en un documento con 192 peticiones el 31 de marzo, tras una marcha callejera en La Paz con el apoyo de varios sindicatos.

La CEPB afirmó que una negociación sobre el sueldo por contratación debe considerar los derechos de los trabajadores, pero también la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias entre sectores y regiones, y la «necesidad de mantener las fuentes del empleo» sin arriesgar la estabilidad empresarial.

Los empresarios señalaron que ya están cumpliendo con el aumento del salario mínimo, «pese a su desproporción, imposición unilateral y grave afectación a la economía de las empresas».

La patronal agregó que la «imposición de un nuevo incremento generalizado» conllevará efectos como el cierre de unidades productivas, pérdida de empleos, reducción de nuevas contrataciones; presiones inflacionarias y «una disminución del poder adquisitivo de la población».

La inflación acumulada en 2025 cerró en 20,40 %.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, consideró la semana pasada que la demanda salarial de la COB «no es viable» en el actual contexto económico.

Un reciente informe del Banco Mundial pronosticó para Bolivia una caída del 3,2 % en 2026, luego de la contracción del 2,1 % reportada en 2025, y también estima un crecimiento del 4 % en 2027.

Durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), se dictaron decretos obligatorios de aumento salarial al mínimo y al básico, sin dialogar con las empresas. EFE

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