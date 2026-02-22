Paul Thomas Anderson gana el BAFTA a la mejor dirección por ‘Una batalla tras otra’

1 minuto

Londres, 22 feb (EFE).- El director estadounidense Paul Thomas Anderson obtuvo este domingo el premio BAFTA del cine británico a la mejor dirección por su filme ‘Una batalla tras otra’ en la 79 edición de los galardones, celebrados hoy en Londres.

El cineasta, de 55 años, se impuso con su thriller de acción al resto de candidatos de la categoría, entre los que se incluían Ryan Coogler (‘Los Pecadores’), Josh Safdie (‘Marty Supreme’), el noruego Joachim Trier (‘Valor Sentimental’), el griego Yorgos Lanthimos (‘Bugonia’) o la directora china Chloé Zhao (‘Hamnet’). EFE

rb/ajs