Paz dice que ‘capitalismo para todos’ es «todo lo contrario al socialismo del siglo XXI»

1 minuto

La Paz, 22 oct (EFE).- El centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia, sostuvo en una entrevista con EFE que el ‘capitalismo para todos’ que prometió en su campaña electoral «es todo lo contrario al socialismo del siglo XXI» que enarboló en su momento el exmandatario Evo Morales.

Paz respondió de esa forma consultado sobre una reciente declaración del también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), quien aseguró que el triunfo de Paz en la segunda vuelta fue gracias al «voto evista», es decir, de sus seguidores.

«Lo que le preocupa a Bolivia es el futuro, no es Evo, ni 20 años de despilfarro de 60.000 millones de dólares y una deuda que nos están dejando, y él es partícipe y culpable, de 40.000 millones de dólares en deuda interna y externa. Y él es responsable de eso», sostuvo el político.

gb/eb/vh