Paz dice que ‘Capitalismo para todos’ es «todo lo contrario al socialismo del siglo XXI»

3 minutos

La Paz, 22 oct (EFE).- El centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia, sostuvo en una entrevista con EFE que el ‘Capitalismo para todos’ que prometió en su campaña electoral «es todo lo contrario al socialismo del siglo XXI» que enarboló en su momento el exmandatario Evo Morales.

Paz respondió de esa forma consultado sobre una reciente declaración del también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), quien aseguró que el triunfo del aún senador en la segunda vuelta fue gracias al «voto evista», es decir, de sus seguidores.

«Lo que le preocupa a Bolivia es el futuro, no es Evo, ni 20 años de despilfarro de 60.000 millones de dólares y una deuda que nos están dejando, y él es partícipe y culpable, de 40.000 millones de dólares en deuda interna y externa. Y él es responsable de eso», sostuvo el político.

También indicó que en su momento, cuando tenga a mano la información «fehaciente» y «oficial» sobre la situación del país, explicará públicamente cuál es esa «realidad» y cuál será el camino a «encarar».

«Por eso Bolivia ha hecho un giro de 180 grados. ‘Capitalismo para todos’ es todo lo contrario al socialismo del siglo XXI», zanjó.

Con respecto a los procesos penales que debe afrontar Morales (2006-2019), muchos iniciados a instancias del Gobierno de Luis Arce, Paz señaló que dará «todo el respaldo a la justicia», que es la que «debe aplicar el peso de la ley».

El político aseguró que no ocurrirá en su gestión lo que ha pasado en los últimos 20 años, en los que gobernó el Movimiento al Socialismo (MAS), «donde un presidente determinaba a quién meterle procesos».

Mencionó que cuando fue alcalde la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020, Morales le inició 16 procesos penales y el Gobierno de Luis Arce otros cinco «por decisión política».

«Nosotros le vamos a dar todo el respaldo a la justicia para que se aplique la ley, sea Evo, Juan o José. Aquí no va a haber diferencia en ello», afirmó.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 % de su rival, el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos preliminares ofrecidos el mismo domingo por el órgano electoral boliviano y que se van confirmando a medida que avanza el cómputo oficial.

El proceso electoral se realiza en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos.

Ante esto, Paz manifestó que «la estabilidad es un bien público» e indicó que el «primer paso» es garantizar el abastecimiento de combustibles, para luego «ordenar la casa» con una serie de decisiones, como cortar el actual «despilfarro» de recursos.

El ‘Capitalismo para todos’ que propone incluye créditos baratos para los emprendedores, una rebaja de impuestos y de aranceles para la importación de tecnología y vehículos, además de acabar con lo que llama el «Estado tranca».

También busca otorgar el 50 % del presupuesto general directamente a los nueve departamentos bolivianos para que la economía y el Estado se construyan «desde las regiones y no desde el centralismo».

Paz, que postuló por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolícía Edman Lara, tomará juramento el próximo 8 de noviembre. EFE

gb/eb/jgb

(foto) (video)