Paz invita al presidente del Senado de Chile a ir a Bolivia y a no caer en la guerra sucia

La Paz, 3 sep (EFE).- El candidato opositor Rodrigo Paz invitó este miércoles al presidente del Senado chileno, Manuel José Ossadón, a visitar Bolivia para explicar su propuesta de legalización de vehículos indocumentados, que provocó críticas en Chile, y pidió al legislador no caer en la «guerra sucia» previa a la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre.

«Invito al presidente del Senado de Chile que venga a Bolivia, le invito a que vea nuestra propuesta que es contra la corrupción, contra aquellos que roban coches, más bien para transparentar todos los coches que hay en Bolivia, para identificar de qué manera funcionan y dónde funcionan», dijo Paz en un video que publicó en la red social TikTok.

Paz también propuso al legislador comer juntos un «fricasé», una sopa típica boliviana hecha a base de carne de cerdo y ají, para hablar sobre su plan de legalización de coches «chutos» o indocumentados.

«Le pido un favor, no caiga, no sea preso de la guerra sucia, aquí en Bolivia hay una guerra sucia por el tema electoral, y no caiga usted en eso sea parte de lo propositivo», dijo Paz dirigiéndose a Ossadón.

El presidente del Senado chileno publicó hace unos días un video en el que pidió al Gobierno de Gabriel Boric que envíe «una nota diplomática pidiendo explicaciones» sobre unas declaraciones de Paz en las que insinuó que los Carabineros de Chile tendrían alguna responsabilidad en el traslado de carros robados hacia Bolivia.

«Que el candidato a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz acuse a la Policía chilena de robar autos es inaceptable, los policías y carabineros son gente honesta», fue la réplica de Ossadón.

El Gobierno chileno criticó el martes la propuesta de Paz para legalizar los vehículos robados, en su mayoría en Chile, que circulan sin papeles y se conocen como «chutos» y calificó la medida de un «incentivo para la comisión de ilícitos».

El ministro chileno de Interior, Álvaro Elizalde, declaró a la prensa local que la propuesta del candidato boliviano «es un incentivo para que se sigan cometiendo estos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea».

El centrista Paz se impuso con más del 32,06 % de los votos en la primera vuelta presidencial del pasado 17 de agosto contra el derechista y exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) que alcanzó el 26,70 %, por lo que ambos volverán a enfrentarse en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.

Entre las propuestas de Paz está la «legalización» del parque automotor no registrado y que abunda en las regiones suburbanas y rurales porque no hacerlo sería un «grave error», señaló hace algunos días el candidato boliviano del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La propuesta de Paz también generó en la víspera el rechazo de La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia (CSCB), organización que denunció que en las últimas semanas aumentó el ingreso de vehículos ilegales al país, provenientes en su mayoría de Chile, a partir de la propuesta de Paz.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.

Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al mar, en una demanda que finalizó en 2018, cuando la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino.

En diciembre ambos países firmaron un acuerdo en materia de control migratorio y seguridad fronteriza, para garantizar el reingreso de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países. EFE

