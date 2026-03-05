Paz irá en vuelo comercial a reunión con Trump tras falla en avión presidencial de Bolivia

La Paz, 5 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, viajará en un vuelo comercial a la cumbre convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para el sábado, después de que se identificó una «fallas inusuales» en el avión presidencial, comunicó este jueves la Oficina del Presidente.

La oficina del jefe de Estado indicó en una nota que la falla se identificó durante un «vuelo doméstico», por lo que la aeronave debió aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad homónima vecina de La Paz, como medida preventiva.

«A raíz de esta situación, el viaje previsto para hoy (jueves) a la ciudad de Miami, donde el presidente tenía programado un encuentro con el presidente Donald Trump, ha sido postergado para el día de mañana (viernes). El desplazamiento se realizará en una línea aérea comercial, con el fin de mantener la agenda internacional prevista», señaló el comunicado.

Asimismo, la Oficina del Presidente explicó que «se han iniciado las investigaciones técnicas correspondientes para determinar el origen de la falla» y que los resultados se comunicarán una vez que concluya el análisis.

El avión destinado al uso presidencial es un Dassault Falcon 900EX con matrícula FAB-001, que el Estado boliviano adquirió en 2010.

Poco antes de que se conociera el aplazamiento de su vuelo, el presidente boliviano mencionó que «este fin de semana» estará en EE.UU. y que será «una gran oportunidad para reabrir mercados con Bolivia».

También señaló que en los siguientes días visitará Chile para la investidura de José Antonio Kast, el 11 de marzo.

A mediados de febrero se conoció la disposición de Paz para viajar a Estados Unidos y asistir a una cumbre regional convocada por la Casa Blanca, a la que asistirán otros líderes latinoamericanos.

La cumbre tendrá lugar en Miami y contará también con la participación de los mandatarios Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry ‘Tito’ Asfura, de Honduras.

En la agenda internacional de Paz figura además una visita a Europa, en el marco del interés manifestado por Francia, Alemania y España de acercarse a Bolivia, aunque las fechas aún no han sido definidas. EFE

