Paz y Quiroga se comprometen a evitar la «guerra sucia» hacia la segunda vuelta en Bolivia

Santa Cruz/La Paz, 10 sep (EFE).- El senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga se comprometieron este miércoles a hacer campaña sin «guerra sucia» hacia la segunda vuelta en la que se medirán por la Presidencia de Bolivia el próximo 19 de octubre.

El acuerdo fue parte de las conclusiones del ‘Encuentro por la democracia – Segunda vuelta’, que se realizó en la ciudad oriental de Santa Cruz por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El quinto punto del documento, leído por el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe al terminar el encuentro, señala que los candidatos, organizaciones políticas y militantes «se comprometen a participar» en la segunda vuelta «evitando incurrir en campañas de desinformación y otras prácticas consideradas como guerra sucia»,

También se comprometieron a promover «la difusión de su planes de gobierno en el marco de una campaña respetuosa, informativa y equilibrada», lo que será monitoreado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del TSE.

«Asimismo, se exhorta a los actores políticos, líderes de opinión y medios de comunicación a que contribuyan a combatir la desinformación electoral, evitando difundir información falsa, no verificada, discursos de odio o campañas de guerra sucia», añade el documento.

Al iniciar el encuentro, la vocal electoral Nancy Gutiérrez sostuvo que el TSE decidió convocar a las «duplas ganadoras» en las elecciones generales del pasado 17 de agosto, «teniendo presente que sus mensajes» inciden en la ciudadanía y que se busca «mejorar los futuros liderazgos evitando los ataques desmedidos» entre contendientes.

Gutiérrez remarcó que los «electores merecen respeto, como respeto se merecen mutuamente» los candidatos y les recordó que «solo son adversarios, rivales, antagonistas tal vez en una elección nacional, no son enemigos».

Otro compromiso hecho esta jornada fue la participación de los candidatos en dos debates organizados por el TSE, uno para los aspirantes a la Vicepresidencia el próximo 5 de octubre y el segundo una semana después para los postulantes a la Presidencia, «con el propósito de promover el voto informado y la deliberación pública».

Por su parte, el órgano electoral se comprometió a trabajar de forma «transparente, imparcial, profesional y permanente» para el desarrollo de la segunda vuelta.

El TSE oficializó hace dos semanas los resultados de las elecciones generales, que confirmaron el balotaje entre Paz, que obtuvo un 32,06 % de los votos, y Quiroga, que logró un 26,70 %.

Será la primera vez en la historia de Bolivia en que el presidente y vicepresidente se elegirán en una segunda vuelta, pues ese mecanismo fue introducido en la Constitución de 2009.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al excapitán de policía Edman Lara y Quiroga (2001-2002) representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco. EFE

