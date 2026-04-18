Peña anuncia que Paraguay financiará el 100 % de nuevo puente binacional con Argentina

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Asunción, 18 abr (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este sábado que su país financiará el 100 % de la construcción de un nuevo puente binacional que conectará la localidad paraguaya de Pozo Hondo, en la región del Chaco, con Misión La Paz, en la provincia argentina de Salta, como parte de las obras del Corredor Vial Bioceánico.

«El Estado paraguayo va a construir y financiar el 100 % del puente que va a conectar Pozo Hondo con (Misión) La Paz», dijo Peña a periodistas tras participar de una jornada de atención médica en esa localidad paraguaya, ubicada en el departamento de Boquerón, a unos 750 kilómetros de distancia de la capital del país, Asunción.

El mandatario, que no dio detalles sobre el inicio de las obras, resaltó que el nuevo puente «va a significar un cambio trascendental» para el desarrollo logístico y para acercar a Paraguay al océano Pacífico y acceder a los mercados de Asia, que alberga las dos terceras partes de la población mundial.

Para Peña, la obra permitirá un «auge» en el desarrollo agrícola, ganadero e industrial en esta zona del Chaco que está muy cercana a la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Bolivia.

El puente internacional pasará sobre el río Pilcomayo, la frontera natural entre Paraguay y Argentina, y es parte de las obras previstas en el tercer tramo del Corredor Vial Bioceánico, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ese trazado internacional de más de 3.400 kilómetros permitirá unir el centro oeste de Brasil, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos del norte de Chile, Antofagasta, Mejillones e Iquique, en el Pacífico.

El tercer tramo del Corredor Bioceánico contempla la pavimentación de 224 kilómetros entre las ciudades de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón, de los cuales 220 kilómetros corresponden al corredor principal y el resto a obras complementarias, informó el MOPC.EFE

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