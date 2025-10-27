Peña confía en que resultados electorales en Argentina permitan consensos para reformas

2 minutos

Asunción, 27 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su confianza en que los resultados de las elecciones legislativas de medio término en Argentina, que favorecieron al partido del presidente, Javier Milei, permitirán encontrar consensos «para impulsar las reformas que contribuyan al bienestar y desarrollo del país».

«Confiamos en que, a partir de estos resultados y mediante el diálogo constructivo, el Congreso de la hermana Nación sabrá encontrar los consensos necesarios para impulsar las reformas que contribuyan al bienestar y desarrollo del país», afirmó Peña en su cuenta en X.

El mandatario manifestó también sus «sinceras felicitaciones al pueblo argentino» y destacó que las elecciones legislativas «fortalecen el proceso democrático y reflejan el compromiso cívico de la ciudadanía argentina».

El partido de Milei, La Libertad Avanza, logró más del 40 % de los votos y aumentó de manera significativa su representación parlamentaria para pasar de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados (de un total de 257); y de 6 a 19 parlamentarios en el Senado (de un total de 72).

Milei ha visitado en dos ocasiones Paraguay en lo que va corrido del año, la última el 15 y 16 de septiembre pasado, cuando, además de entrevistarse con su homólogo anfitrión, participó en un encuentro en Asunción de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) -que reunió a dirigentes de derecha de la región-, acudió a una sesión especial del Congreso y asistió a un foro de jóvenes emprendedores.

El 9 abril pasado, durante una visita de horas, Milei fue recibido por Peña.EFE

ja/lb/alf