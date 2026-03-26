Peña dice que Paraguay aplica ajuste fiscal desde 2025 y de forma «estructural» este año

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Asunción, 26 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este jueves que su Gobierno aplica desde 2025 un plan de ajuste fiscal para hacer frente a la merma en los ingresos tributarios por la apreciación del guaraní frente al dólar, y confirmó que este programa se implementa de forma «más estructural» en las últimas semanas.

«Este es un trabajo que nosotros venimos de alguna manera implementando ya desde el año pasado», dijo Peña a periodistas durante un recorrido para supervisar obras en escuelas públicas de Asunción, la capital del país.

Peña apuntó hoy que el flujo de caja del Gobierno se ha visto afectado por la devaluación que, afirmó, aplica Estados Unidos sobre su propia moneda y por el crecimiento de las inversiones en su país que han fortalecido la economía local, dos fenómenos que, a su juicio, tienen como consecuencia la apreciación del guaraní.

En ese sentido, explicó que el programa de ajuste viene haciéndose este año «de una manera mucho más estructural».

Asimismo, el mandatario indicó que el Gobierno no descartará «absolutamente nada» en su intento por cancelar las deudas internas con proveedores y constructoras.

El pasado 16 de marzo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que el país entró en una «economía de guerra» en materia fiscal para hacer frente a sus compromisos internos sin afectar el presupuesto asignado para el año en curso, por cuanto llamó a los funcionarios a limitar el gasto público y «apretarse los cinturones».

Paraguay, que prevé un crecimiento de su economía del 4,2 % este año, tiene una deuda pública que ascendía en enero pasado a 20.522,7 millones de dólares, equivalente al 36,4 % del producto interior bruto, y un déficit fiscal que cerró en 2025 1.047 millones de dólares, un 2,0% del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La víspera, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, dijo que el país podría enfrentar un choque económico externo producto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque matizó esta declaración apuntando que el Gobierno tiene «espacio» de maniobra por, entre otros aspectos, el orden y el control de indicadores como la inflación. EFE

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