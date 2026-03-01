Peña dice sus oraciones «fueron escuchadas» tras la mejoría de Cartes, su mentor político

2 minutos

Asunción, 1 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este domingo que sus oraciones «fueron escuchadas» tras confirmar la recuperación de su mentor político, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien permanece hospitalizado en un sanatorio de Asunción desde el pasado jueves tras sufrir convulsiones.

El mandatario visitó a Cartes esta mañana en el Sanatorio Migone de la capital paraguaya y dijo estar «feliz» por la mejoría de Cartes, de 69 años, y presidente de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado.

«Le dije que estaba feliz, que habíamos orado mucho, que nuestras oraciones habían sido escuchadas y que lo necesitábamos fuerte», dijo Peña al medio local GEN a las afueras de la clínica.

Cartes, uno de los empresarios más importantes de Paraguay y líder de la facción Honor Colorado de la ANR, fue hospitalizado el jueves después de padecer convulsiones, informaron sus médicos.

Durante su convalecencia, Cartes recibió un marcapasos, fue asistido con un respirador y estuvo sedado, esto último hasta la tarde del viernes, se informó ayer.

«Ahora hay que dejar que los médicos hagan su trabajo para que tenga una recuperación total”, agregó Peña, al tiempo que celebró la «enorme recuperación» de Cartes.

De igual forma, el mandatario paraguayo pidió «dejar de lado» los «escenarios alternativos» de quienes sugirieron sustituir a Cartes en el liderazgo del Partido Colorado por su convalecencia.

«Todos los que hicieron escenarios alternativos pueden dejarlos de lado, tenemos Horacio Cartes para rato y tenemos un presidente (de la ANR) que tiene una fortaleza que nace de su gran amor por el Paraguay», apuntó Peña. EFE

rgc/rml