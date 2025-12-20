Peña habilita el Puente de la Integración, el segundo que conecta Paraguay y Brasil

Asunción, 20 dic (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, habilitó este sábado el Puente de la Integración entre Paraguay y Brasil, la segunda infraestructura sobre el río Paraná que une a ambos países, y una obra que el mandatario consideró «abre un capítulo nuevo» en la historia bilateral.

El Puente de la Integración, que conecta a la ciudad paraguaya de Presidente Franco con la brasileña de Foz de Iguazú, fue inaugurado por separado debido a que Peña y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no lograron coordinar sus agendas.

Tras participar de la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Peña participó de una ceremonia de inauguración del tramo paraguayo del puente desde Presidente Franco, mientras que Lula realizó el viernes un acto similar desde el lado brasileño.

«Hicimos un reclamo público que no entendía cómo no podíamos congeniar las agendas de dos presidentes de la República para hacer un evento único», lamentó Peña en el acto inaugural.

Peña reprochó este sábado a Lula en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur el desacuerdo entre ambos Gobiernos que les impidió coincidir en la inauguración del puente binacional, una cuestión que, dijo, le causó un «sabor amargo».

Pese a ello, el gobernante resaltó esta jornada que la habilitación del Puente de la Integración «va a ser un cambio, un hito trascendental» que «abre un capítulo nuevo en nuestra historia».

Peña adelantó que el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, presentará una nota a la Cancillería de Brasil para que se permita en este período de prueba la circulación de vehículos livianos con pasajeros durante «las 24 horas del día».

Esto debido a que, en una etapa inicial, se tiene previsto que el puente opere de manera parcial con el paso exclusivo de camiones de gran porte sin carga en horarios nocturnos.

Este puente de 760 metros de extensión es la segunda conexión viaria sobre el río Paraná, frontera natural entre los dos países, y de una obra fundamental para descongestionar el tránsito sobre el llamado Puente de la Amistad, inaugurado hace seis décadas entre Foz de Iguazú y la paraguaya Ciudad del Este, por donde circulan diariamente cerca de 30.000 vehículos.

En el acto inaugural, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, aseguró que el Puente de la Amistad fue «una obra fundacional que integró territorios, abrió mercados y cambió la historia económica» de ambas naciones y que el Puente de la Integración «representa la madurez de esa relación».

«Esta obra responde a una necesidad concreta de mejorar la conectividad logística, de descongestionar el cruce histórico y ofrecer una infraestructura moderna y eficiente para el transporte de las personas y de las mercancías», manifestó.

El nuevo puente, cuya construcción inició en 2019, fue financiado por los dos países y tuvo un costo de 1.900 millones de reales (unos 343 millones de dólares o 293 millones de euros).EFE

