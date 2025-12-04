Peña presenta ley que regula el uso de celulares en instituciones educativas de Paraguay

2 minutos

Asunción, 4 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó este jueves que presentó al Congreso del país un proyecto de ley que regula el uso de celulares en instituciones educativas, con el objetivo de proteger la salud mental y potenciar el aprendizaje de los alumnos.

Peña dijo en la red social X que se trata de una «medida basada en evidencia y recomendaciones científicas para proteger» a los estudiantes y «mejorar su rendimiento».

«Nuestros niños y adolescentes merecen crecer en entornos que protejan su salud mental y potencien el aprendizaje y su desarrollo», indicó el mandatario.

Consideró que la tecnología seguirá siendo «una aliada», pero bajo las «condiciones adecuadas y responsables» para procurar «el sano desarrollo y aprendizaje» de los estudiantes.

En una conferencia de prensa desde la residencia presidencial en Asunción, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que «la regulación implica la utilización (de los celulares) con fines pedagógicos» y que se prevé aplicar en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas.

Indicó que «los celulares muchas veces son usados para desarrollar actividades sociales en horas escolares», por lo que constituyen, según dijo, «un elemento de distracción de las actividades pedagógicas».

Por su parte, el ministro de Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, afirmó en la misma conferencia de prensa que el proyecto es una respuesta a un problema de salud mental, al asegurar que «el uso indiscriminado de la tecnología» puede provocar depresión o ansiedad en los niños.

«La evidencia nos está demostrando que el uso excesivo de la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones, las plataforma está volviendo a los niños mucho más aislados, mucho más introvertidos», analizó el ministro, quien detalló que el proyecto se aplicará en la educación inicial, escolar básica y educación media.

El proyecto de ley, que fue difundido por la Presidencia de Paraguay, establece que «se prohíbe» el uso de dispositivos electrónicos portátiles por parte de los alumnos «durante las clases, los recreos o los descansos entre clases, salvo los casos y en la forma expresamente previstos en la ley».

El uso está permitido en el aula, según el texto, «para fines estrictamente pedagógicos o didácticos, bajo orientación directa de los profesionales de la educación».EFE

nva/nvm