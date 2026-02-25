Peña visita base militar en el norte de Paraguay junto a encargado de negocios de EE.UU.

Asunción, 25 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitó este miércoles, junto al encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, Amir P. Masliyah, la sede del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), ubicada en el departamento de Concepción (norte) y desde donde se coordina el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

En una publicación en X, Peña indicó que encabezó en el Comando de Operaciones del Codi una reunión a la que también asistieron los altos mandos militares del país, en la que, aseguró, evaluaron junto al diplomático estadounidense «las acciones de defensa interna» y afianzaron la «cooperación bilateral en materia de seguridad».

«La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas», agregó el gobernante, quien manifestó su respaldo «absoluto y permanente» a las fuerzas de seguridad del país.

La base del Codi funciona en el departamento de Concepción, fronterizo con Brasil, donde surgió, en 2008, la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) bajo postulados marxistas.

Esa agrupación, que también tiene como zona de influencia los departamentos de San Pedro y Amambay (norte), ha sido señalada como responsable del secuestro de un productor agrícola de ascendencia brasileña, ocurrido el sábado.

El agricultor, identificado como Almir de Brum, de 32 años, fue retenido en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú (noreste).

Sus parientes temen que esté en poder del EPP, un grupo que, según las autoridades, tiene 13 miembros.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado que la participación del EPP, que mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis -desde 2020- y al policía Edelio Morínigo, este último hace casi 12 años.EFE

