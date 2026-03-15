Peñarol vence a Albion y vuelve a lo más alto del Apertura uruguayo

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Montevideo, 14 mar (EFE).- Peñarol venció este sábado por 0-1 a Albion en la sexta jornada del Torneo Apertura uruguayo y volvió a la cima que comparte con Racing.

Un gol de Maximiliano Olivera a los 24 minutos le dio el triunfo al once dirigido por Diego Aguirre en un partido en el que su rival terminó con diez futbolistas por la expulsión de Pablo Lacoste.

Con la victoria, Peñarol llegó a 13 unidades y lidera el certamen junto a Racing, que este sábado venció por 0-1 a Boston River con un tanto del centrocampista Felipe Cairus.

A estos equipos se le podrían sumar los que también comenzaron la jornada con diez unidades y todavía no disputaron sus respectivos encuentros de la fecha: Montevideo City Torque, Central Español, Liverpool y Deportivo Maldonado.

En otro de los juegos de este sábado, Progreso venció por 0-1 a Cerro con un tanto de Fabricio Fernández. Tras este partido, el técnico del albiceleste, Nelson Abeijón, renunció a su cargo.

Este domingo, la fecha continuará con los partidos Central Español-Cerro Largo y Deportivo Maldonado-Defensor Sporting, mientras el lunes se jugarán Danubio-Juventud y Liverpool-Montevideo City Torque. EFE

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