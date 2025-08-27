Pedro Pascal desempolva el romance gay ‘De Noche’ tras la salida de Joaquin Phoenix
(Actualiza con detalles y matiza que Pedro Pascal no está confirmado como protagonista)
Los Ángeles (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El actor de moda, el chileno Pedro Pascal, puede lograr desempolvar el drama gay ‘De Noche’, película que podría protagonizar y que fue cancelada el año pasado, después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto cinco días antes del comienzo del rodaje.
Pascal está considerando unirse a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado este proyecto, que relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México, según informó este miércoles Deadline.
La revista especializada Variety indicó por su parte que el actor está considerando unirse al elenco de esta cinta, dirigida por Todd Haynes y que se desarrolla en buena parte en México.
Pascal resucita así un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix (‘Joker’) de protagonista, pero cinco días antes de comenzar el rodaje, el actor decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire. EFE
mvg/mrl/llb