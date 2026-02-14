Pelicot dijo sentirse «honrada» de recibir una carta de la reina Camila

Londres, 14 feb (EFE).- La francesa Gisèle Pelicot, cuyo marido la drogó repetidamente durante años e invitó a decenas de hombres a violarla, admitió en una entrevista con la BBC sentirse emocionada y «muy honrada» al recibir una carta personal de la reina británica Camila.

«Fue un honor para mí recibir esta carta; no me la esperaba en absoluto. Me emocionó que la reina pudiera enviarme esta misiva», declaró Pelicot en la entrevista divulgada hoy.

Admitió su sorpresa «porque, aunque mis palabras conmovieron al mundo entero, no esperaba una carta de la Corte de Inglaterra». «Me sentí conmovida y muy honrada de que se enterara de lo que me había sucedido. Le estoy muy agradecida», dijo.

Camila elogió en la carta la admiración por el coraje y la dignidad con la que Pelicot afrontó lo «horribles crímenes» cometidos contra ella, según detalles de la carta divulgados por la cadena británica.

La reina le dijo que había «inspirado a mujeres en todo el mundo» y «creado un poderoso legado que cambiará la narrativa en torno a la vergüenza para siempre».

Durante casi una década, Pelicot fue drogada y violada por su marido, quien también invitó a hombres que conoció en línea para que abusaran de ella.

Esta francesa de 73 años renunció a su derecho al anonimato durante el juicio que se celebró en 2024 para que la «vergüenza cambiara de bando» de la víctima al violador.

La reina Camila lleva años colaborando con organizaciones que apoyan a las víctimas de la violencia doméstica y sexual.

La BBC señala que esta es la primera vez que se revela el contenido de la carta, pero que con el permiso de la reina y Pelicot, fue divulgada durante esta entrevista, realizada en París, antes de la publicación de su libro de memorias -que lleva el título de ‘Un himno a la vida’ y que saldrá a la venta este 17 de febrero en 22 idiomas-.

En la entrevista con la BBC, la protagonista del mayor juicio por violación en Francia declaró que se sintió «destrozada por el horror» al descubrir lo que había hecho su marido durante años.

«Algo explotó dentro de mí», dijo sobre el momento en que se dio cuenta de la magnitud de los crímenes de su marido.

«Fue como un tsunami» y como «un descenso a los infiernos», resaltó. EFE

