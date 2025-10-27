Pemex pierde 2.450 millones de dólares hasta septiembre, nueve veces menos que hace un año

2 minutos

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 45.055 millones de pesos (unos 2.451 millones de dólares) en los nueve primeros meses del año, nueve veces menos que en el mismo periodo de 2024, cuando las pérdidas ascendieron a 430.103 millones de pesos (23.398 millones de dólares), informó este lunes la compañía.

Pemex perdió 61.242 millones de pesos (3.340 millones de dólares) en el tercer trimestre, también por debajo de las pérdidas del mismo periodo de 2024, que se elevaron a 161.335 millones de pesos (8.770 millones de dólares).

Durante el tercer trimestre, la producción promedio de hidrocarburos líquidos de Pemex se situó en 1,65 millones de barriles diarios.

En una conferencia para informar de los resultados, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, calificó como “un hito para comprender costos y esfuerzos” los recientes cambios legales que simplificaron su estructura corporativa.

Asimismo, celebró la simplificación de su régimen fiscal lo cual, dijo, «dio certidumbre a las finanzas de la empresa” y confió en que ello permita seguir contribuyendo a las finanzas del país “de manera eficiente y transparente”.

Rodríguez también recordó que Pemex presentó en agosto su Plan Estratégico 2025-2035, orientado a mejorar las condiciones operativas y financieras de la petrolera, alcanzar la autosuficiencia energética y garantizar su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Los ingresos por ventas y servicios sumaron 378.900 millones de pesos (20.611 millones de dólares), una reducción de 11,1 % anual por menores precios del crudo y menores volúmenes de exportación.

No obstante, el costo de ventas bajó 10,3 % a 341.600 millones de pesos (18.586 millones de dólares), amortiguando el efecto de la caída en ingresos.

El rendimiento antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (EBITDA) trimestral fue de 58.400 millones de pesos (3.178 millones de dólares).

La empresa destinó 110.600 millones de pesos (6.017 millones de dólares) a inversión de capital hasta septiembre, principalmente en exploración, extracción y rehabilitación de refinerías. EFE

jsm/afs/pddp