Perú acogerá en 2026 la asamblea de acreditación más grande de las Américas y el Caribe

2 minutos

Lima, 27 ago (EFE).- Perú albergará en 2026 la 35 Asamblea General de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), el encuentro más importante de la región en materia de acreditación, competitividad y confianza internacional, según informó el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción del país.

En este encuentro, acogerá a los principales expertos internacionales, para probar la confianza en los productos y servicios acreditados del país, así como atraer expertos internacionales, abrir nuevos mercados, reforzar políticas y mantener estándares internacionales de sostenibilidad y calidad.

El país fue designado como sede para el encuentro en la 34 reunión, entonces celebrada en República Dominicana, en un acontecimiento en que se presentaron los resultados del Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023, índice que marca el avance de 185 economías en tres componentes clave: metrología, normalización y acreditación.

Por entonces, se reunieron más de 100 representantes de 26 países, responsables de «garantizar la calidad de bienes y servicios en las Américas y el Caribe» y, según indicó la propia organización, «Perú se destacó por su avance consistente en los tres pilares de la calidad».

«En el caso de Perú, lo que vemos es un desarrollo equilibrado en los tres componentes de la infraestructura de la calidad, al ocupar el puesto 54 de 185 economías del mundo, lo que lo sitúa en el primer grupo de América Latina», destacó Ulrich Harmes-Liedtke, experto en cooperación internacional para el desarrollo y coautor del índice, durante su intervención en Santo Domingo.

Esta Asamblea anual supone no solo un espacio de reunión, sino también un foro para el acuerdo o la ampliación de otros ya existentes, como los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA), con la incorporación de nuevos miembros, o el memorando de entendimiento con el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), suscrito en la anterior edición.

Entre los asistentes, a los países participantes se suman organismos internacionales como el Foro Internacional de Acreditación (IAF), Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB), la Onudi (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), la Comunidad Andina (CAN) y asociaciones empresariales y ambientales. EFE

lag/fgg/gad