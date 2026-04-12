Perú amplía una hora más la jornada electoral por retraso para abrir centros de votación
Lima, 12 abr (EFE).- Las autoridades electorales de Perú ampliaron en una hora el horario de votación de los comicios generales de este domingo tras los múltiples problemas registrados para abrir centros de votación, especialmente en la capital Lima.
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizado de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.
Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT), y ya no concluirá a las 17.00 hora local (22.00 GMT), como estaba previsto. EFE
