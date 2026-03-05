Perú asegura que existen inventarios de gas licuado de petróleo para 12 días tras fuga

3 minutos

Lima, 5 mar (EFE).- El ente regulador peruano en energía informó que la planta de la firma argentina Pluspetrol tiene inventarios suficientes de GLP (gas licuado de petróleo) para atender la demanda interna por 12 días, mientras dure el racionamiento de GNV (gas natural vehicular) a raíz de una fuga y deflagración de gas en el yacimiento de Camisea, ubicado en la región sureña de Cusco.

En un comunicado difundido este jueves, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) precisó que la planta de Pluspetrol en el distrito de Pisco, al sur de Lima, cuenta con inventarios de GLP para atender la demanda interna por aproximadamente 12 días.

Añadió que en el puerto del Callao, el más grande del país, también se dispone de inventarios adicionales que permitirían cubrir cerca de seis días de consumo.

Las plantas de abastecimiento vienen gestionando la importación de mayores volúmenes de combustible para asegurar la continuidad del suministro y atender la demanda del mercado, anotó.

Osinergmin insistió en que tampoco hay desabastecimiento de gasoholes (premium y regular) ni de diésel, de acuerdo a la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán, las más cercanas a la capital de Perú.

Igualmente, aclaró que las variaciones de precios observadas en los últimos días de los gasoholes y del GLP vehicular responden a factores del mercado internacional, «asociados al contexto geopolítico en Medio Oriente y no al racionamiento de gas natural» en el país.

El ente supervisor subrayó que la generación eléctrica se encuentra garantizada y que esta situación de emergencia «no generará impactos en las tarifas eléctricas» de los usuarios regulados.

El domingo pasado, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) notificó que se había producido una fuga y combustión de combustible y seguidamente, el Gobierno activó un mecanismo de racionalización para garantizar el abastecimiento de hogares, transporte masivo y activos críticos del país andino.

El Ejecutivo declaró en emergencia el suministro de gas por 14 días, a partir del lunes último, pero la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que se evalúan acciones para reducir ese tiempo mediante un plan de trabajo acelerado.

En tanto, el Ministerio Público inició este miércoles una investigación preliminar a la empresa TGP por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tras la fuga de gas natural con deflagración producida en Camisea.

El miércoles, Pluspetrol suspendió su producción de GLP en Perú al quedarse interrumpido el abastecimiento del gas natural que extrae del yacimiento de Camisea, y anunció que había emprendido diversas acciones de contingencia para asegurar la continuidad de los despachos de GLP en su planta en Pisco a través de cisternas. EFE

