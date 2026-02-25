Perú declara en emergencia a 17 municipios del sur del país afectados por lluvias

2 minutos

Lima, 25 feb (EFE).- El Gobierno de Perú declaró en emergencia a 17 municipios del sur del país, de ellos 16 en la región de Arequipa y uno en la vecina región de Ica, debido al impacto que han dejado las intensas lluvias que han caído los últimos días y que han ocasionado múltiples daños en viviendas, vías e infraestructura a causa de inundaciones y huaicos (aluviones).

A través de un decreto supremo publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo declaró en emergencia estos distritos por 60 días, en los cuales deberán de ejecutarse las «medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan».

Además del distrito de Ocucaje, en Ica, donde las inundaciones dañaron la Carrerera Panamericana Sur, se declararon en emergencia 16 distritos de cinco provincias de la región de Arequipa, donde se registran seis fallecidos hasta el momento.

El decreto indica que las medidas y acciones de excepción serán ejecutadas por los gobiernos regionales de Arequipa e Ica y los municipios distritales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios necesarios.

Además, el Ejecutivo declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en diferentes tramos de la red vial nacional, para poder garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio, mediante intervenciones inmediatas en la infraestructura afectada.

La medida rige en rutas nacionales de alto tránsito identificadas como tramos críticos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y también de los departamentos de Piura-Tumbes, ubicados en el norte del país donde también han sido intensas las precipitaciones.

La norma considera que en dichos tramos operan cientos de autorizaciones de transporte, con más de medio millón de usuarios que transitan semanalmente por estas rutas, por lo que la rapidez en la atención de las contingencias viales es fundamental

Este miércoles llegó a Arequipa al nuevo presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, acompañado de la primera ministra, Denisse Miralles, y un grupo de ministros «para coordinar con las autoridades locales y sumar esfuerzos frente a la emergencia», informó la Presidencia en redes sociales.EFE

pbc/fgg/cpy