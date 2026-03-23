Perú declara en emergencia la carretera donde murió candidato presidencial en un accidente

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Lima, 23 mar (EFE).- La llamada vía Los Libertadores, una importante carretera que une la costa central con los Andes de Perú, fue declarada en emergencia para reparar el asfalto y mejorar su transitabilidad, ante la protesta iniciada este lunes por los transportistas que se quejaban por su mal estado y que provocó accidentes de tránsito, como el que causó la muerte del candidato presidencial Napoleón Becerra.

Una resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicada en el diario oficial El Peruano confirmó la declaración de emergencia del servicio de transporte terrestre de la Ruta Nacional PE-28, denominada vía Los Libertadores, en el tramo correspondiente a San Clemente, en la costera región de Ica, y la surandina región de Ayacucho.

Esta norma facilita la ejecución de intervenciones por parte de la empresa Provías Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes que garanticen la transitabilidad para que el servicio de transporte terrestre se lleve a cabo en condiciones adecuadas.

El tramo a ser intervenido por las autoridades presenta fallas como asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica, socavación hidraúlica, pérdida de plataforma, hundimientos de calzada, colapso parcial de la vía y una falla geológica activa.

Este lunes, los transportistas iniciaron un paro indefinido para exigir la declaratoria de emergencia de la vía Los Libertadores que une las regiones sureñas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y la central de Junín. debido a los accidentes en esa carretera por el mal estado, el cual ha sido acentuado por las lluvias e inundaciones en esas localidades andinas.

Precisamente, a mediados de este mes, el candidato presidencial Napoleón Becerra, del partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), murió en un accidente de tránsito en la región de Huancavelica cuando se dirigía por esta carretera hacia Rumichaca, en Ayacucho, incidente que fue atribuido al mal estado de la vía. EFE

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