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Perú decomisa una barra de oro ilegal de 600.000 dólares que iba a ser exportada a India

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Lima, 17 mar (EFE).- Una barra de oro valorada en 600.000 dólares, procedente de la minería ilegal en la Amazonía peruana, fue incautada en Perú cuando iba a ser exportada a India, según informó en un comunicado la Fiscalía.

El lingote, cuyo peso es de 5,31 kilogramos, quedó a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y fue ingresado a una bóveda del Banco de la Nación, donde permanecerá bajo custodia mientras continúa la investigación fiscal.

Por este caso, la Fiscalía ha abierto investigaciones contra Maritza Tapara y Nadya Soncco, además a la empresa Esfamin, como presuntos responsables de lavado producto de actividades de minería ilegal en la región altiplánica de Puno (sur), fronteriza con Bolivia.

India y Emiratos Árabes Unidos (EAU) son los principales destinos del oro extraído de la manera ilegal en la cuenca del río Amazonas, de acuerdo a diversas investigaciones.

La proliferación de la minería ilegal de oro en los países de la cuenca amazónica se ha disparado en los últimos años a medida que el precio de este metal ha batido máximos históricos que han alcanzado los 5.000 dólares por onza.

Estas actividades se desarrollan en espacios fuera de concesiones legales, a veces incluso en áreas naturales protegidas, donde se produce deforestación y una fuerte contaminación del lecho de los ríos, al usar metales pesados como el mercurio. EFE

fgg/mmr/gpv

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